Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen Meksika'ya transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen, Meksika Ligi ekibi Monterrey'e transfer oldu. 25 yaşındaki Hollandalı golcünün transfer bedelinin 7 milyon euro olduğu kaydedildi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen, Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'e transfer oldu.

Premier Lig ekibi Tottenham yaptığı resmi açıklamayla transferin tamamlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Vincent'a gelecek için en iyisini diliyoruz." denildi.

TRANSFER BEDELİ 7 MİLYON EURO!

Monterrey, Janssen için Premier Lig ekibine 7 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Golcü futbolcu geçtiğimiz sezon Tottenham'da 3 maçta 36 dakika oynayabildi.

Hollandalı forvet, 2016 yazında Az Alkmaar'dan Tottenham'a transfer olmuş ve 42 gol atmıştı.



