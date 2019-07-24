24 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen Meksika'ya transfer oldu

Eski F.Bahçeli Janssen Meksika'ya transfer oldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.07.2019

'nin eski futbolcusu , Ligi ekibi 'e oldu. 25 yaşındaki Hollandalı golcünün transfer bedelinin 7 milyon euro olduğu kaydedildi.

Bir dönem 'de de kiralık olarak forma giyen , Ligi ekiplerinden 'e oldu.

ekibi Tottenham yaptığı resmi açıklamayla transferin tamamlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Vincent'a gelecek için en iyisini diliyoruz." denildi.

TRANSFER BEDELİ 7 MİLYON EURO!

Monterrey, Janssen için Premier Lig ekibine 7 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Golcü futbolcu geçtiğimiz sezon Tottenham'da 3 maçta 36 dakika oynayabildi.

Hollandalı forvet, 2016 yazında 'dan Tottenham'a transfer olmuş ve 42 gol atmıştı.

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