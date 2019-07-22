23 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın transferini duyurdu!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 Giriş Tarihi: 23.07.2019

yönetimindeki , Makedon futbolcu için Napoli'yle anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, futbolcumuz 'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır.

Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri!

Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif'e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.

Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz.

Yolun açık olsun Eljif Elmas.

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