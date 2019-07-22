22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe son dakika haberi: Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri!
Fenerbahçe'nin Napoli'ye transfer olması beklenen genç yıldız adayı Eljif Elmas hakkında İtalyan devinin tecrübeli antrenörü Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu. İşte Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri... Fenerbahçe son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 22.07.2019 00:37
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