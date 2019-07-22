22 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe son dakika haberi: Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri!

Fenerbahçe'nin Napoli'ye transfer olması beklenen genç yıldız adayı Eljif Elmas hakkında İtalyan devinin tecrübeli antrenörü Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu. İşte Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri... Fenerbahçe son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 22.07.2019 00:37
  • 1
  • 21
Fenerbahçe son dakika haberi: Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri!

Napoli'nin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Eljif Elmas transferi hakkında konuştu.

  • 2
  • 21
Fenerbahçe son dakika haberi: Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri!

Deneyimli teknik adam transferin sonuçlanması için sabırsızlandığını söyledi.

  • 3
  • 21
Fenerbahçe son dakika haberi: Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri!

Transfer çalışmaları hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Ancelotti, Eljif Elmas'ın kısa süre içinde takıma katılacağını vurguladı.

  • 4
  • 21
Fenerbahçe son dakika haberi: Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri!

''UMARIM EN KISA SÜREDE BİZİMLE OLUR''
Ancelotti, ''Eljif Elmas çok ilgi çekici bir oyuncu. Umarım en kısa sürede bizimle olur.

  • 5
  • 21
Fenerbahçe son dakika haberi: Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri!

Transferde ufak detaylar kaldı. Trentino'dan ayrılmadan bize katılmasını umuyorum.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör