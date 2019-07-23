23 Temmuz 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin gözdesindeki Kjaer'de durum aynı
Giriş Tarihi: 23.07.2019
Stopere transferi gündeme gelen Simon Kjaer'de yeni bir gelişme yok. Fenerbahçe, Sevilla ile kiralama konusunda prensipte anlaştı. Ancak Danimarkalı oyuncunun 4 milyon euro yıllık garanti para istemesi sorun çıkardı.
Stopere transferi gündeme gelen Simon Kjaer'de yeni bir gelişme yok. Fenerbahçe, Sevilla ile kiralama konusunda prensipte anlaştı. Ancak Danimarkalı oyuncunun 4 milyon euro yıllık garanti para istemesi sorun çıkardı. Kjaer'den 2.5 milyon euroya inmesi bekleniyor. Başka takımlardan beklediği teklifleri alamayan 30 yaşındaki Kjaer'in yumuşaması halinde Fenerbahçe bu transferi bitirmeyi planlıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"