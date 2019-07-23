23 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gözdesindeki Kjaer'de durum aynı

Fenerbahçe'nin gözdesindeki Kjaer'de durum aynı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.07.2019

Stopere transferi gündeme gelen Simon Kjaer'de yeni bir gelişme yok. Fenerbahçe, Sevilla ile kiralama konusunda prensipte anlaştı. Ancak Danimarkalı oyuncunun 4 milyon euro yıllık garanti para istemesi sorun çıkardı.

Stopere transferi gündeme gelen Simon Kjaer'de yeni bir gelişme yok. Fenerbahçe, Sevilla ile kiralama konusunda prensipte anlaştı. Ancak Danimarkalı oyuncunun 4 milyon euro yıllık garanti para istemesi sorun çıkardı. Kjaer'den 2.5 milyon euroya inmesi bekleniyor. Başka takımlardan beklediği teklifleri alamayan 30 yaşındaki Kjaer'in yumuşaması halinde Fenerbahçe bu transferi bitirmeyi planlıyor.

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