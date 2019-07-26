Josef'ten Falcao'ya: Görüşürüz arkadaşım

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Radamel Falcao'nun fotoğrafına, yine sarı-kırmızılıların transfer etmek istediği iddia edilen eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'nın "Görüşürüz arkadaşım" diye yaptığı yorum sosyal medyayı salladı. Taraftarlardan bazıları "Galatasaray'da mı görüşeceksiniz?" şeklinde karşılık verdi.

Galatasaray'ın haftalardır transfer listesinde bulunan ve görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü

Radamel Falcao'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına sürpriz bir yorum geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde bulunduğu öne sürülen Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Kolombiyalı golcünün paylaşımının altına "Görüşürüz arkadaşım" yazdı. Bu yorum bazı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından "Galatasaray'da mı buluşacaklar?" sorusunun yönetilmesine neden oldu.

Yakın arkadaş olan ikili, 2010-2011 ve 2011-2012 yıllarında Porto'da forma giymişti.