Fenerbahçe'de şov şimdi başlayacak

Eljif Elmas için Napoli ile anlaşan Fenerbahçe, geri sayıma geçti. 19 yaşındaki oyuncunun transferinden 18 milyon euro kazanacak olan sarı-lacivertliler, İtalyanlar'ın resmi açıklamasından sonra şova devam edecek.

Eljif Elmas için Napoli ile anlaşan Fenerbahçe, geri sayıma geçti. 19 yaşındaki oyuncunun transferinden 18 milyon euro kazanacak olan sarı-lacivertliler, İtalyanlar'ın resmi açıklamasından sonra şova devam edecek. UEFA'nın takibinde olan Kanarya, anlaşma sağladığı isimlere tek tek imza attıracak.