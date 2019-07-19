19 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile yola devam kararı aldı

Ciğerci ile yola devam
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.07.2019

Geçtiğimiz sezon +sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Tolga Ciğerci, bir yıl daha Fenerbahçe'de kalacak. Sakatlığı nedeniyle oynayacağı maç sayısına göre para alacak olan 27 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de sona erecek. Sarı lacivertliler, yeni sözleşmeyi de federasyona iletti.

Geçtiğimiz sezon +sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Tolga Ciğerci, bir yıl daha Fenerbahçe'de kalacak. Sakatlığı nedeniyle oynayacağı maç sayısına göre para alacak olan 27 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de sona erecek. Sarılacivertliler, yeni sözleşmeyi de federasyona iletti.

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