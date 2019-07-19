19 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kjaer’le sıkı pazarlık içine girdi

Kjaer’le sıkı pazarlık
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.07.2019

İki sezondur formasını giydiği Sevilla'da gözden çıkarılan Simon Kjaer ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Kapıyı 3.5 milyon euro’dan açan Danimarkalı yıldız 2.5 milyona düştü. Fenerbahçe ise 2 milyonda diretiyor

Daha önce de formasını giydiği F.Bahçe'den yıllık 3.5 milyon euro isteyen Danimarkalı stoper, aldığı olumsuz yanıtın ardından 2.5 milyona düşmüştü. Fenerbahçe Yönetimi, bu parayı da çok bulurken, 30 yaşındaki yıldıza senelik 2 milyon euro'nun üstünde vermek istemiyor. takımlarıyla yaptığı görüşmelerden de sonuç alamayan Kjaer'in yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi bekleniyor.

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