Fenerbahçe 5 ayrılığı birden açıkladı!
Fenerbahçe, Oğuz Kağan Güçtekin'in 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın ise bonservisiyle birlikte Rizespor'a, Yasir Subaşı'nın ise Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Vedat Muriç transferi karşılığında Çaykur Rizespor'a gönderdiği oyuncuların isimlerini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Oğuz Kağan Güçtekin, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın Çaykur Rizespor'a gönderildiği belirtildi.
Fenerbahçe internet sitesinden yapılan açıklamada ''Vedat Muriqi'nin bonservisiyle birlikte kadromuza katılması karşılığında oyuncularımızdan Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Kendilerine başarılar diler, transferlerin Çaykur Rizespor'a hayırlı olmasını dileriz.'' sözlerine yer verildi.
Öte yandan Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nın bonservisiyle birlikte Kayserispor'a transfer olduğunu da açıkladı.
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