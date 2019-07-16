16 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 5 ayrılığı birden açıkladı!

Fenerbahçe 5 ayrılığı birden açıkladı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.07.2019

, 'in 1 yıllığına kiralık olarak, , ve 'ın ise bonservisiyle birlikte Rizespor'a, 'nın ise 'a olduğunu açıkladı.

, Vedat Muriç transferi karşılığında 'a gönderdiği oyuncuların isimlerini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada , , ve 'ın Çaykur Rizespor'a gönderildiği belirtildi.

Fenerbahçe internet sitesinden yapılan açıklamada ''Vedat Muriqi'nin bonservisiyle birlikte kadromuza katılması karşılığında oyuncularımızdan Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Kendilerine başarılar diler, transferlerin Çaykur Rizespor'a hayırlı olmasını dileriz.'' sözlerine yer verildi.

Öte yandan Fenerbahçe, 'nın bonservisiyle birlikte 'a olduğunu da açıkladı.

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