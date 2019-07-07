Vedat Muriç Fenerbahçe'de! Vedat Muriç kimdir?

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği etkili performansla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına giren Kosovalı golcü Vedat Muriç, sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferi için kıyasıya mücadele verdiği Vedat Muriç'in yeni adresi belli oldu.

Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Muriç transferi sarı-lacivertlilerin Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu'ndan sonraki 5. transferi oldu.

VEDAT MURİÇ KİMDİR?

24 Nisan 1994 tarihinde Kosova'nın Prizren kentinde doğan Vedat Muriç, KF Liria takımında başladığı profesyonel kariyerinde KF Teuta, KS Besa Kavaje, Giresunspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor formalarını terletti. Özellikle geçtiğimiz sezon Süper Lig'in ikinci yarısında gösterdiği etkili performansla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dikkatini çeken Muriç, çıktığı 36 maçta 17 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi. Kariyerinde toplam 210 maça çıkan Kosovalı golcü 64 gol ve 16 asist kaydetti.

FENERBAHÇE MURİÇ'İ RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Vedat Muriç ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır.



Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır.



Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü