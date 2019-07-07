07 Temmuz 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi Fenerbahçeli görüntüleri çıktı!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı verdiği ve Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzaladığı Vedat Muriç ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 'Galatasaray'ı istiyorum' dediği iddia edilen Kosovalı golcünün, sosyal medyada oyuncunun görüntüleri paylaşılarak Fenerbahçeli olduğu iddiaları ortaya atıldı. İşte habere dair detaylar ve flaş görüntüler…
Giriş Tarihi: 07.07.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 14:20
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"