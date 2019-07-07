‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi Fenerbahçeli görüntüleri çıktı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı verdiği ve Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzaladığı Vedat Muriç ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 'Galatasaray'ı istiyorum' dediği iddia edilen Kosovalı golcünün, sosyal medyada oyuncunun görüntüleri paylaşılarak Fenerbahçeli olduğu iddiaları ortaya atıldı. İşte habere dair detaylar ve flaş görüntüler…