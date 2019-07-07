07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi Fenerbahçeli görüntüleri çıktı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı verdiği ve Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzaladığı Vedat Muriç ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 'Galatasaray'ı istiyorum' dediği iddia edilen Kosovalı golcünün, sosyal medyada oyuncunun görüntüleri paylaşılarak Fenerbahçeli olduğu iddiaları ortaya atıldı. İşte habere dair detaylar ve flaş görüntüler…

Giriş Tarihi: 07.07.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 14:20
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‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi Fenerbahçeli görüntüleri çıktı!

Transfer döneminin gündem ismi olan Vedat Muriç ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi Fenerbahçeli görüntüleri çıktı!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında adeta transfer savaşına dönen Vedat Muriç'in küçükken sarı-lacivertli ekibi tuttuğu ifade ediliyor.

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‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi Fenerbahçeli görüntüleri çıktı!

Türkiye'de transfer gündeminin 1 numaralı ismi Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç.

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‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi Fenerbahçeli görüntüleri çıktı!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için karşı karşıya geldiği Kosovalı golcü, sarı-lacivertliler ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi Fenerbahçeli görüntüleri çıktı!

FENERBAHÇELİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Fenerbahçe'ye imza atan Muriç'in gönlü Galatasaray'da iddialarına, Fenerbahçeli taraftarlar bir fotoğrafla cevap verdi.

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