07 Temmuz 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaraylı yönetici Muriç'in bonservisini açıkladı!

G.Saraylı yönetici Muriç'in bonservisini açıkladı!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 Giriş Tarihi: 07.07.2019

yöneticisi 'dan paylaşımı geldi. Özüdoğru, sosyal medya hesabından Vedat Muriç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dik ‘duruş’ları bozanlardan değiliz. Bir his takımıdır Galatasaray’!!!" ifadelerini kullanırken, 'nin Muriç için 6 milyon euro + 4 oyuncu karşılığında anlaştığı ifade etti.

'in iki ezeli rakibi ile 'ın uzun süredir peşinde olduğu 'un Kosovalı golcüsü transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler oldu. Kanarya, Kosovalı oyuncuyla 4 yıllık anlaşma yaparken Galatasaray yöneticisi , Twitter hesabından Fenerbahçe'nin Muriç transferi için Çaykur Rizespor'a 6 milyon Euro bonservis bedeli + 4 oyuncu verdiğini söyledi. Özüdoğru'nun, yaptığı paylaşım şu şekilde:

Vedat Muriç Fenerbahçe'de! Vedat Muriç kimdir?

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