07 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaraylı yönetici Muriç'in bonservisini açıkladı!
Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 Giriş Tarihi: 07.07.2019
Galatasaray yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru'dan Vedat Muriç paylaşımı geldi. Özüdoğru, sosyal medya hesabından Vedat Muriç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dik ‘duruş’ları bozanlardan değiliz. Bir his takımıdır Galatasaray’!!!" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe'nin Muriç için 6 milyon euro + 4 oyuncu karşılığında anlaştığı ifade etti.
Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler oldu. Kanarya, Kosovalı oyuncuyla 4 yıllık anlaşma yaparken Galatasaray yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, Twitter hesabından Fenerbahçe'nin Muriç transferi için Çaykur Rizespor'a 6 milyon Euro bonservis bedeli + 4 oyuncu verdiğini söyledi. Özüdoğru'nun, yaptığı paylaşım şu şekilde:
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