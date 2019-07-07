07 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Muriç transferinde bir adım öne geçti

Fenerbahçe Muriç transferinde bir adım öne geçti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Transfer atağını sürdüren Fenerbahçe, Vedat Muriç'i de renklerine bağlamak üzere... ile anlaşan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği Kosovalı oyuncu ve menajeri Haluk Canatar ile önceki gece gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Vekili Semih Özsoy'un bu görüşmede Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna ettiği belirtiliyor. Tarafların maddi konularda da prensip olarak anlaştığı ve transferin artık imzaya kaldığı iddia edildi.

5 MİLYON EURO+3 GENÇ
Galatasaray'ın? teklifini yükseltmemesi halinde Muriç, Fenerbahçe'ye gidecek. Kulislere yansıyan bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, 25 yaşındaki Muriç'e karşılık 'a 5 milyon euro bonservis bedeli ile 3 futbolcu verecek. Bu oyunculardan ikisinin Tarık Çetin (bonservisiyle) ile Oğuz Kağan Güçtekin (kiralık) olduğu ileri sürüldü. 'ın Mahsun Çapkan'ı da istediği dile getirildi. Takas konusunda kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

KARTAL: FENER'İN TEKLİFİ DAHA İYİ
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferinin birkaç gün içinde netleşeceğini söyledi. A Spor'a açıklamada bulunan Kartal, "Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın gözüküyor ama bu, Galatasaray'ın o teklife çıkmayacağı anlamına gelmez. Hocası, Vedat'a izin verdi, sanırım görüşme yapması için. İnşallah birkaç gün içinde bu konu kapanır ve biz de rahatlarız" dedi.

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