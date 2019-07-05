05 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarıları ve koç Obradovic nedeniyle De Colo'nun sarı lacivertlileri tercih ettiği öğrenildi.
Nando De Colo Fenerbahçe'de!
Giriş Tarihi: 05.07.2019
Guduric ve Melli'nin NBA yolcusu olması sonrası bonservis olarak elini güçlendiren Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren De Colo'yu kadrosuna kattı.
Fransız oyun kurucunun haklarını elinde bulunduran Toronto Raptors'ın, şampiyonlukta en önemli paya sahip olan sezonun MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilen Kawhi Leonard'ı elinde tutmak için De Colo'ya minimum kontrat önermesi bekleniyordu.
1.8 milyon dolarlık bu minimum kontratı reddeden De Colo, Fenerbahçe Beko ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarıları ve koç Obradovic nedeniyle De Colo'nun sarı lacivertlileri tercih ettiği öğrenildi.
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