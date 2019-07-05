05 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Nando De Colo Fenerbahçe'de!

Nando De Colo Fenerbahçe'de!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Guduric ve Melli'nin NBA yolcusu olması sonrası bonservis olarak elini güçlendiren Beko, CSKA ile sözleşmesi sona eren De Colo'yu kadrosuna kattı.

Fransız oyun kurucunun haklarını elinde bulunduran 'ın, şampiyonlukta en önemli paya sahip olan sezonun MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilen Kawhi Leonard'ı elinde tutmak için De Colo'ya minimum kontrat önermesi bekleniyordu.

1.8 milyon dolarlık bu minimum kontratı reddeden De Colo, Beko ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarıları ve koç Obradovic nedeniyle De Colo'nun sarı lacivertlileri tercih ettiği öğrenildi.

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