05 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal 11'ini belirledi! İşte şampiyonluğa oynayacak kadro
Geçtiğimiz sezonki futboluyla sarı lacivetli taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gelecek sezon için umutlar büyük. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şimdiden 'şampiyonluğu' açıkladığı 2019-20 sezonu öncesi, sarı-lacivertliler transferde de hareketli saatler yaşıyor. İşte Yanal'ın transfer listesinde yer alan isimlere bir bir imza attıran Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gelecek sezonki kadrosu...
Giriş Tarihi: 05.07.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 11:44
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