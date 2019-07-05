Fenerbahçe'de Ersun Yanal 11'ini belirledi! İşte şampiyonluğa oynayacak kadro

Geçtiğimiz sezonki futboluyla sarı lacivetli taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gelecek sezon için umutlar büyük. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şimdiden 'şampiyonluğu' açıkladığı 2019-20 sezonu öncesi, sarı-lacivertliler transferde de hareketli saatler yaşıyor. İşte Yanal'ın transfer listesinde yer alan isimlere bir bir imza attıran Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gelecek sezonki kadrosu...