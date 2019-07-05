Fenerbahçe'ye Comolli'den süper dinamo! Portekiz'in gözbebeği geliyor... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe transferde durmuyor... Şampiyonluk kadrosu kurmak ve yeni sezonda taraftarının da gönlünü kazanmak için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı lacivertlilerde, transfer bombaları patlamaya devam ediyor. Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin hediyesi olan Portekizli star, kiralık olarak Süper Lig'in yolunu tutuyor... İşte Fenerbahçe'deki süper yıldız transferin ayrıntıları...