05 Temmuz 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye Comolli'den süper dinamo! Portekiz'in gözbebeği geliyor... Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe transferde durmuyor... Şampiyonluk kadrosu kurmak ve yeni sezonda taraftarının da gönlünü kazanmak için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı lacivertlilerde, transfer bombaları patlamaya devam ediyor. Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin hediyesi olan Portekizli star, kiralık olarak Süper Lig'in yolunu tutuyor... İşte Fenerbahçe'deki süper yıldız transferin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 05.07.2019 13:24 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 13:27
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"