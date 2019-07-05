Fenerbahçe Mert Çetin'i gündemine aldı! MertÇetin kimdir?
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Gençlerbirliği'nde forma giyen 22 yaşındaki Mert Çetin'in gündemine aldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yerli transfer gündemine Gençlerbirliği forması giyen başarılı stoper Mert Çetin'ini gündemine aldı.
FENERBAHÇE'DEN ANKARA ÇIKARMASI
Geleceğin önemli stoper adayları arasında gösterilen Mert Çetin, Ersun Yanal'ın beğenisini kazandı. Ankara çıkarması yapacak olan Fenerbahçe yönetimi hem Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır hem de Gençlerbirliği oyuncusu Mert Çetin'i almayı planlıyor.
MERT ÇETİN KİMDİR?
1 Ocak 1997 Ankara doğumlu olan Mert Çetin, futbol eğitimi Gençlerbirliği altyapısında aldıktan sonra Hacettepe'de profesyonel oldu. Ardından Gençlerbirliği'ne dönen 22 yaşındaki futbolcu, son 2 sezonda ortaya koyduğu performans ile alkış topladı. Mert Çetin, Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ile bu sezon 26 maçta 1 gol kaydetti. 22 yaşındaki stoper oyuncusunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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