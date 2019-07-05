05 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Mert Çetin'i gündemine aldı! MertÇetin kimdir?

Fenerbahçe'den stoper hamlesi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.07.2019

çalışmalarını sürdüren yönetimi, 'nde forma giyen 22 yaşındaki 'in gündemine aldı.

çalışmalarını sürdüren yerli transfer gündemine forması giyen başarılı stoper 'ini gündemine aldı.

Konoplyankanın menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe ve Beşiktaş... KONOPLYANKA'NIN MENAJERİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA! FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ...

FENERBAHÇE'DEN ANKARA ÇIKARMASI

Geleceğin önemli stoper adayları arasında gösterilen Mert Çetin, 'ın beğenisini kazandı. çıkarması yapacak olan Fenerbahçe yönetimi hem Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır hem de Gençlerbirliği oyuncusu Mert Çetin'i almayı planlıyor.

Fenerbahçe Kolarov'u bitirdi

MERT ÇETİN KİMDİR?

1 Ocak 1997 Ankara doğumlu olan Mert Çetin, futbol eğitimi Gençlerbirliği altyapısında aldıktan sonra Hacettepe'de profesyonel oldu. Ardından Gençlerbirliği'ne dönen 22 yaşındaki futbolcu, son 2 sezonda ortaya koyduğu performans ile alkış topladı. Mert Çetin, 'e yükselen Gençlerbirliği ile bu sezon 26 maçta 1 gol kaydetti. 22 yaşındaki stoper oyuncusunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Konoplyanka'nın menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş... Konoplyanka'nın menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Nando De Colo Fenerbahçe'de! Nando De Colo Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör