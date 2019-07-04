Garry Rodrigues Fenerbahçe'de!

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'da da top koşturan Garry Rodrigues ile anlaştı. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe ile Garry Rodrigues arasındaki anlaşma 2 yıllık.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımında forma giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı lacivertli kulübün yönetimi, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin 4'üncü transferi, geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrılan Garry Rodrigues oldu. Oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varan sarı lacivertli ekip, 28 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Fenerbahçe Kulübü'nün Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, sarı lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.