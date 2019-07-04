04 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.07.2019

hazırlıklarını 'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Tesisleri'nde sürdüren , kuvvet antrenmanı yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, basına kapalı yapılan salon çalışmasını teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdi.

Futbolcuların antrenman öncesi yağ ölçümü yaptırdığı çalışma, 2 grup halinde dayanıklılık ve kuvvet idmanıyla sona erdi.

, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.



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