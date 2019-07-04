05 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

SON DAKİKA: Vedat Muriç'ten flaş açıklama

Vedat Muriç transferinde son dakika gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in talip olduğu Kosovalı golcü, sözleşmesinin bitimine kadar Çaykur Rizespor'da kalacağını duyurdu.

Vedat Muriç'ten flaş açıklama
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 Giriş Tarihi: 04.07.2019

Ve , ve Başakşehir'in istediği Vedat Muriqi, 'da kalma kararı aldığını duyurdu.

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