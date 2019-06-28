28 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Hatem Ben Arfa'dan flaş transfer paylaşımı

Ben Arfa'dan paylaştı F.Bahçe taraftarı coştu!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.06.2019

Uzun süredir Türk kulüplerinin gündeminde olan Ben , Instagram hesabından flaş bir paylaşıma imzasını attı. Bu paylaşım sonrası özellikle Fenerbahçeli taraftarlar oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

Son olarak ekibi 'de forma giyen Ben 'nın yeni takımı merakla bekleniyordu. Deneyimli oyuncu Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla yeni adresinin açıklanmasının an meselesi olduğunu ifade etti.

Cep telefonuna bakarken gülen bir fotoğrafını paylaşan 32 yaşındaki yıldız isim, "Gelecek sezon nerede oynayacağını öğrendiğinde" yazarak kararını verdiğini vurguladı. Fransız basını da bu paylaşım sonrası tecrübeli oyuncunun , ya da Sevilla'ya transfer olabileceğini iddia etti.

Geride bıraktığımız sezonu Rennes'de geçiren Ben Arfa, tüm kulvarlarda çıktığı 41 mücadelede 9 gol atarken 6 da asist yapma başarısı göstermişti.


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