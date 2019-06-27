27 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

"Kruse büyük kayıp"

Kruse büyük kayıp
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.06.2019

'nin büyük ölçüde anlaştığı için 'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

'in eski teknik patronu Hans-Jürgen Dörner, Kruse'nin ayrılmasının takım için çok kötü olduğunu söyledi. 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Max'ın takım içinde büyük bir rolü vardı. Bu takımın lideriydi. Böyle bir futbolcunun ayrılması çok kötü oldu. Bremen için büyük bir kayıp. Yerini kesinlikle doldurmak lazım" dedi. 31 yaşındaki golcünün, 'den 3 yıllık sözleşme için her sene 3.5 milyon euro alacağı belirtildi. Kruse'nin, 'nın Fenerbahçe ile ilgili kararını açıkladıktan sonra 'a geleceği ifade ediliyor.

Bremen'de bu sezon 12 gol atan , 14 de asist yaptı. Sözleşmesi sona erdiği için tecrübeli isim için bonservis bedeli ödenmeyecek.

ZE LUIS'E YETMEZ

'ın gözdesi için CEO'su Thomas Zorn, Porto ile anlaşamadıklarını açıkladı Zorn, "Porto'nun teklifi, oyuncunun gerçek piyasa değeriyle uyuşmuyor. Ze Luis'in takımda kalma ihtimalini göz ardı etmiyorum. Teklifler var ama yeterli değil. İstediğimiz parayı alırsak satarız, yoksa kalır" dedi.

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