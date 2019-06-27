Birsel Vardarlı'nın forması asılacak
Sarı-lacivertlilerin kadın basketbol takımında da dün flaş bir gelişme yaşandı. Tam 13 yıldır F.Bahçe forması giyen kaptan Birsel Vardarlı, kariyerini noktaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Birsel Vardarlı'nın 7 numaralı forması, detayı daha sonra açıklanacak jübile maçı ile Ülker Arena Metro Enerji Salonu'na asılacak. F.Bahçe için ortaya koyduğu emek, elde ettiği başarılar ve duruşuyla tüm sporcularımıza örnek olacaktır. Her şey için teşekkürler kaptan"
TARİHE GEÇTİ
Basketbol kariyerine sonlandıran Birsel Vardarlı, birçok alanda tarihe geçti. F.Bahçe'de tüm branşları göz önüne alındığında 675 ile en fazla resmi maça çıkan isim olan Birsel, en fazla Türkiye Şampiyonluğu (10) ve en fazla kupa (22) kazanan sporcu unvanlarını elinde bulunduruyor.
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