27 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Birsel Vardarlı'nın forması asılacak

Birsel Vardarlı'nın forması asılacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.06.2019

Sarı-lacivertlilerin kadın takımında da dün flaş bir gelişme yaşandı. Tam 13 yıldır F.Bahçe forması giyen kaptan , kariyerini noktaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "'nın 7 numaralı forması, detayı daha sonra açıklanacak jübile maçı ile Ülker Arena Metro Enerji Salonu'na asılacak. F.Bahçe için ortaya koyduğu emek, elde ettiği başarılar ve duruşuyla tüm sporcularımıza örnek olacaktır. Her şey için teşekkürler kaptan"

TARİHE GEÇTİ

kariyerine sonlandıran Birsel Vardarlı, birçok alanda tarihe geçti. F.Bahçe'de tüm branşları göz önüne alındığında 675 ile en fazla resmi maça çıkan isim olan Birsel, en fazla Şampiyonluğu (10) ve en fazla kupa (22) kazanan sporcu unvanlarını elinde bulunduruyor.

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