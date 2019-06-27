27 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Koscielny'de zorlu rakip

Koscielny'de zorlu rakip
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.06.2019

Laurent Koscielny için 3 takımla yarışıyor.

ve Telegraph'da yer alan haberlerde, 'den ayrılmaya hazırlanan Fransız stoper için ve Rennes'in istekli olduğu vurgulanırken, Dortmund ve 'nin de ilgilerinin sürdüğü ifade edildi. 33 yaşındaki oyuncunun menajeri, Arsenal'le görüşerek bonservisinde kolaylık istedi. Koscielny'nin 1 yıl daha kontratı var.

CAPUTO ELDEN KAÇIYOR

Fenerbahçe'nin de forvet listesinde adı geçen Francesco Caputo, Çizme'de kalıyor... İtalyan basını, Empoli'nin Serie B'ye düşmesi üzerine ayrılma kararı alan 31 yaşındaki forvetin, ve Genoa'dan birisine gideceğini yazdı. Empoli, Caputo için 3.5-4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferini bitirdi! Evini bile kiraladı Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferini bitirdi! Evini bile kiraladı
İşte Fenerbahçe'nin transferdeki gizli hedefi! İşte Fenerbahçe'nin transferdeki gizli hedefi!
Kemal Belgin: F.Bahçe yönetimi bu seneyi zor çıkarır Kemal Belgin: "F.Bahçe yönetimi bu seneyi zor çıkarır"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör