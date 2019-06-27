Koscielny'de zorlu rakip
Laurent Koscielny için Fenerbahçe 3 takımla yarışıyor.
The Sun ve Telegraph'da yer alan haberlerde, Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Fransız stoper için Lyon ve Rennes'in istekli olduğu vurgulanırken, Dortmund ve Fenerbahçe'nin de ilgilerinin sürdüğü ifade edildi. 33 yaşındaki oyuncunun menajeri, Arsenal'le görüşerek bonservisinde kolaylık istedi. Koscielny'nin 1 yıl daha kontratı var.
CAPUTO ELDEN KAÇIYOR
Fenerbahçe'nin de forvet listesinde adı geçen Francesco Caputo, Çizme'de kalıyor... İtalyan basını, Empoli'nin Serie B'ye düşmesi üzerine ayrılma kararı alan 31 yaşındaki forvetin, Fiorentina ve Genoa'dan birisine gideceğini yazdı. Empoli, Caputo için 3.5-4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.
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