25 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kritik süreç

Fenerbahçe'de kritik süreç
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.06.2019

Yargı Dairesi, 5 gün içinde F.Bahçe ile ilgili kararını açıklayacak. Buradan çıkacak sonuca göre finansal durum gözden geçirilecek, transferler yapılacak

ile 2016 yılında imzalanan finasal fair play şartlarına uyamayan sarı-lacivertliler, UEFA Yargı Dairesi'ne sevk edilmişti. Bir süredir buradan çıkacak kararı bekleyen için artık kritik dönemece girildi. Kulüp, Yargı kararı için UEFA gelirlerinden kesinti yapılması, gelecek 2 sezonda UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncu tescilinin yasaklanması ve gelecek 2 sezondaki Avrupa maçlarında takıma yazılabilecek oyuncu sayısının 23 olarak kısıtlanması tavsiyesinde bulunmuştu.

YOL HARİTASI SONUCA GÖRE

Ve artık karar için gözler yargı dairesine çevrildi. Sarı- lacivertliler, 5 gün içinde bu disiplin talimatlarından birinin açıklanmasını bekliyor. Çıkacak karara göre yol haritası belirleyecek olan yönetim, ardından Bankalar Birliği, ile Kulüpler Birliği anlaşması ve TFF finansal fair play yapılanması üzerinde çalışacak. Ardından yapılacak transferler üzerinde durulacak. Başkan , kadromuzu çıkacak karara göre şekillendireceğiz açıklamasını yapmıştı.

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