Ozan Tufan'ın son hali herkesi şaşırttı!
Geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor ile tamamlayan ve teknik direktör Sergen Yalçın ile iyi bir ivme yakalayan Ozan Tufan'ın performans göz doldurmuştu. 24 yaşındaki genç oyuncu, sarı lacivertlilerde forma bulamazken gittiği Akdeniz ekibinde fark yarattı ve A Milli Takım'a kadar tekrar yükselen bir grafik sergiledi. Bu başarının bir tesadüf olmadığını göstermeye devam eden Tufan, yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor ve bireysel çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son hali ise bu çalışmalarının karşılığını aldığını gösteren cinsten...
Meslektaşları sezonun yorgunluğunu çıktıkları tatilde atmaya çalışırken, Ozan Tufan yeni sezona hazır olmak istiyor. Önceki yıllarda fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Ozan Tufan, yeni sezona yaptığı bireysel çalışmalarla başladı.
Salonda yaptığı çalışmayı Instagram hesabından paylaşan Ozan Tufan'ın fit görüntüsü dikkat çekti. Fenerbahçe'de fazla kiloları ile eleştirilen 24 yaşındaki futbolcu devre arasında gittiği Alanyaspor'da verdiği kilolarla dikkat çekmişti.
Ozan Tufan'ın kilo verdikten sonra yaptığı çalışmalarla karın bölgesindeki değişimi yayınladığı fotoğrafla gösterdi.
"HATIRLATTI"
O dönem Sergen Yalçın, "Ozan Tufan'ı, futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Ozan da Instagram'dan Sergen Yalçın'ın sözlerine göndermede bulunarak 'hatırlattı' paylaşımını yapmıştı.
Fenerbahçe'nin sezon başı kampına katılacak olan Ozan Tufan, teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girerek takımda kalmak istiyor.
Ozan Tufan, sezonun 2. yarısını Alanyaspor'da tamamlamış ve performansıyla A Milli Takım'a seçilmişti.
İŞTE OZAN TUFAN'IN PAYLAŞIMDA BULUNDUĞU O GÖRÜNTÜLER:
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