25 Haziran 2019, Salı
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Emre Belözoğlu: "Şampiyon olmalıyız"
Giriş Tarihi: 25.06.2019
Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor.
Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Emre de yaptığı açıklamada yakında imza atacağını belirtip "Bu hafta içinde imza atacağımı zannediyorum. Bir sene oynayacağım ve sonra kulübüme hizmet edeceğim. Fenerbahçe, geçen sene yaşadığı sezonu bir daha yaşamayacak. Böyle bir sezonu taraftarımıza bir daha yaşatmamalıyız. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluklar bekliyor. Şampiyon olmalıyız" diye konuştu.
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