25 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu: "Şampiyon olmalıyız"

Emre Belözoğlu: Şampiyon olmalıyız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.06.2019

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Emre Belözoğlu, forması giymek için gün sayıyor.

Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Emre de yaptığı açıklamada yakında imza atacağını belirtip "Bu hafta içinde imza atacağımı zannediyorum. Bir sene oynayacağım ve sonra kulübüme hizmet edeceğim. , geçen sene yaşadığı sezonu bir daha yaşamayacak. Böyle bir sezonu taraftarımıza bir daha yaşatmamalıyız. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluklar bekliyor. Şampiyon olmalıyız" diye konuştu.

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