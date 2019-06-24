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Emre Belözoğlu Fenerbahçe için gün sayıyor
Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 Giriş Tarihi: 24.06.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor.
Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Tatile çıkan Emre Belözoğlu, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.
Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.
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