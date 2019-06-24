24 Haziran 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu Fenerbahçe için gün sayıyor

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 Giriş Tarihi: 24.06.2019

ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren , forması giymek için gün sayıyor.

Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Tatile çıkan , 1 Temmuz Pazartesi günü 'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.

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