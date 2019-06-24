24 Haziran 2019, Pazartesi
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Soldado imzayı atıyor! İşte yeni takımı...
Fenerbahçe, iki sezon önce kadrosuna kattığı İspanyol golcü Roberto Soldado ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı. Transferde tercihi merak konusu olan yıldız futbolcu yeni kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Giriş Tarihi: 24.06.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 12:26
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