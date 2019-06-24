24 Haziran 2019, Pazartesi

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Soldado imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Fenerbahçe, iki sezon önce kadrosuna kattığı İspanyol golcü Roberto Soldado ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı. Transferde tercihi merak konusu olan yıldız futbolcu yeni kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Giriş Tarihi: 24.06.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 12:26
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Soldado imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

İspanyol golcü Roberto Soldado, iki sezondur formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı.

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Soldado imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyu transfer etmek için özellikle İspanya La Liga ekipleri sıraya girdi.

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Soldado imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Marca'da yer alan habere göre kariyerinde Real Madrid, Tottenham, Osasuna ve Valencia gibi takımlarda forma giyen Soldao, Levante ile prensip anlaşmasına vardı.

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Soldado imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Soldado'nun bu transfere, evinin Valencia'da bulunması nedeniyle onay verdiği ifade edilirken, oyuncuyla ilgilenen diğer kulüplerin Real Valladolid ve Osasuna olduğu belirtildi.

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Soldado imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Öte yandan Levante ile prensipte anlaşan İspanyol golcünün kulüple henüz kişisel konular üzerinde bir görüşme gerçekleştirmediği kaydedildi.

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