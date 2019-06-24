Kolarov Fenerbahçe için resti çekti!

Roma'dan gelen "Napoli ve Inter'den de teklif var, değerlendir" önerisine Aleksandar Kolarov'un yanıtı net: "Fenerbahçe'ye transferime izin vermezseniz, bir yıl daha Roma'da kalırım. Gerekirse kulübede otururum ama başka bir Serie A takımında oynamak istemiyorum."