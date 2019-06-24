24 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Kolarov Fenerbahçe için resti çekti!

Roma'dan gelen "Napoli ve Inter'den de teklif var, değerlendir" önerisine Aleksandar Kolarov'un yanıtı net: "Fenerbahçe'ye transferime izin vermezseniz, bir yıl daha Roma'da kalırım. Gerekirse kulübede otururum ama başka bir Serie A takımında oynamak istemiyorum."

Giriş Tarihi: 24.06.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 11:03
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Kolarov Fenerbahçe için resti çekti!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Aleksandar Kolarov, kulübü Roma'nın sarı-lacivertlilere transferi için kendisine izin vermesini bekliyor.

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Kolarov Fenerbahçe için resti çekti!

İtalyan basınında dün çıkan "İstanbul'a geldiği, Türk basınının uydurması.

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Kolarov Fenerbahçe için resti çekti!

Kolarov Roma'da kalacak" içerikli haberlerin bizzat Roma yönetimi tarafından ısmarlama olarak yaptırıldığı, ancak oyuncuya "Inter ve Napoli'nin teklifleri var, onları değerlendir" telkininde bulunulduğu öğrenildi.

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Kolarov Fenerbahçe için resti çekti!

"FENERBAHÇE'DEN BAŞKA YERE GİTMEM"

Bu yaşananlara rağmen Kolarov kararını verdi ve durumu Roma yönetimine iletti.

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Kolarov Fenerbahçe için resti çekti!

Sırp yıldız, "Fenerbahçe ile anlaştım. Transferime izin verin.

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