24 Haziran 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Badelj ısrarı

Badelj ısrarı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.06.2019

Blastingnews sitesi, 'nin ile birlikte Milan için hala devrede olduğunu yazdı...

'nun Hırvat ön libero için 7 milyon euro istediği belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin, tecrübeli ismi geçen sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı için rakamda indirim yapabileceği de vurgulandı. 30 yaşındaki geçtiğimiz sezon Lazio'da 26 maçta 1 gol atmıştı.
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