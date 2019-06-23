23 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Açılış Emre’den

Açılış Emre’den
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.06.2019

Anlaştığı oyuncuları önümüzdeki hafta açıklamaya başlayacak olan Fenerbahçe ‘ilk imzayı’ yuvaya dönen Emre Belözoğlu’na attıracak...

Eski kaptan ile 1+1 yıllık kontrat yapılması bekleniyor. Emre Belözoğlu önümüzdeki sezon da sahada yer alıp, takıma katkı sağlayacak. Sonrasında ise idari ya da teknik kadroya dahil olacak. 38 yaşındaki oyuncunun, tekrar Fenerbahçe ailesine katılacağı için futbola yeni başlamışcasına heyecan duyduğu belirtiliyor. Transferde anlaşılan yabancı futbolcuların açıklanması içinse 'nın yargı dairesinin kararı bekleniyor. Sürpriz bir yıldız oyuncunun da gündemde olduğu konuşuluyor. Başkan , taraftarlara şampiyonluğa oynayacak ve herkesi memnun edecek bir kadro kurulacağı konusunda söz vermişti.

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