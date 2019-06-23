23 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Kesin ‘evet’ demedi!

Kesin ‘evet’ demedi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.06.2019

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirerek '2+1 yıllığına' söz kestiği belirtilen Aleksandar Kolarov konusunda İtalyanlar kafa karıştırmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirerek '2+1 yıllığına' söz kestiği belirtilen Aleksandar Kolarov konusunda İtalyanlar kafa karıştırmaya devam ediyor. , Sırp sol bekin sarılacivertli takıma henüz kesin olarak 'evet' demediğini ileri sürdü. 33 yaşındaki oyuncunun tatile çıktığı belirtilirken, kararını tatil dönüşü Roma'nın yeni hocası Paulo Fonseca ile konuştuktan sonra vereceği bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe cephesinde ise Kolarov transferine bitti gözüyle bakılıyor. Tecrübeli futbolcunun resmen açıklanması için UEFA'dan çıkacak kararın beklendiği bildirildi. Teknik direktör 'ın Kolarov'dan sol bek dışında sol stoper olarak da yararlanmayı planladığı ifade edildi.

METZ DİALLO İLE UZATTI
Metz, Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Habib Diallo'nun sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. 24 yaşındaki Senegalli forvet bu sezon Ligue 2'de 26 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Diallo'yu Avrupa devlerinin de takibe aldığı belirtiliyor.

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