Eljif Elmas ya Ada'ya ya Çizme'ye

19 yaşındaki orta saha için en ciddi iki aday Napoli ve Tottenham... Bir ihtimal de Atletico... Yönetim, Eljif’i satıp gelecek parayla bir an önce takviye yapmak istiyor.

Makedon orta saha oyuncusu Eljif Elmas, sarı-lacivertli kulüpteki son günlerini yaşıyor. 19 yaşındaki futbolcu için başta Napoli olmak üzere İnter, Tottenham ve Atletico devreye girmişti. Napoli'nin 15 milyon euro önerip beklemeye geçtiği belirtilirken, Milan'ın 13, Tottenham'ın da 12 milyon euro ve bir oyuncu teklif ettiği bildirilmişti. Gelen haberle göre F.Bahçe yönetiminin, bir yandan UEFA'dan çıkacak kararı beklerken diğer taraftan da Eljif'ten gelecek parayı yapılacak transferlerde kullanmak için oyuncuyu bir an önce elden çıkarmak istediği kaydedildi. Eljif'in Napoli ya da Tottenham'dan birine verileceği İnter'in teklifinin ise yeterli bulunmadığı öğrenildi. Atletico'nun ise Eljif'in sıcak baktığı kulüp olduğu için 3. sırada olduğu bildirildi.



Yönetim ayrıca diğer orta sahalar Jailson ve Zajc için de teklif bekliyor. Sarı-lacivertliler, Ozan'ın da dönmesi sonrası uygun bir rakam olursa Jailson'u satıp kaynak yaratmak istiyor. Zajc'ta da durum aynı. Oyuncu için 6-7 milyon euro arası bir rakam isteniyor.