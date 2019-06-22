22 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Emre'de sıkıntı yok

Emre'de sıkıntı yok
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.06.2019

Emre Belözoğlu ile anlaşan yönetim, bu transferi açıklamak için de 'yı bekliyor.

Nedeni ise Emre'nin 38 yaşında olması. Zira ile yapılan anlaşmada takımın gençleştirilmesi sözü de yer alıyor. Emre'nin bu yıl oynayıp, takıma ağabeylik yapması, sonrasında ise teknik heyete dahil edilmesi planlanıyor.
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