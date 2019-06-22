22 Haziran 2019, Cumartesi
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Serdar Taşçı'dan Fenerbahçe'ye mesaj
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Başakşehir’den ayrılan Serdar Taşçı menajeriyle F.Bahçe’ye haber yolladı.
Stoper arayan sarı-lacivertli takıma sürpriz bir mesaj geldi. Başakşehir'le sözleşmesini fesheden 32 yaşındaki Serdar Taşçı menajeri aracılığıyla Fenerbahçe yönetimine haber gönderdi. Alman asıllı Türk oyuncu istenmesi durumunda Fenerbahçe'nin rotasyonunda yer alma konusunda sıkıntı çıkarmayacağını söyledi. Menajeri "Serdar uygun şartlarda formayı giymeye hazır" diyerek yönetime durumu bildirdi.
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