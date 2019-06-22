22 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Serdar Taşçı'dan Fenerbahçe'ye mesaj

Serdar Taşçı'dan Fenerbahçe'ye mesaj
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.06.2019

’den ayrılan menajeriyle F.Bahçe’ye haber yolladı.

Stoper arayan sarı-lacivertli takıma sürpriz bir mesaj geldi. 'le sözleşmesini fesheden 32 yaşındaki menajeri aracılığıyla yönetimine haber gönderdi. Alman asıllı Türk oyuncu istenmesi durumunda Fenerbahçe'nin rotasyonunda yer alma konusunda sıkıntı çıkarmayacağını söyledi. Menajeri "Serdar uygun şartlarda formayı giymeye hazır" diyerek yönetime durumu bildirdi.
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