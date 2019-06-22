22 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Comolli, Borja için görüştü

Comolli Borja için görüştü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.06.2019

'nin menajer Pachon ile Palmeiras'ın forvet Miguel için görüştüğü ortaya çıktı.

'yı F.Bahçe'ye eski yıldızları Deivid ve Edu'nun önerdiği ayrıca iki oyuncunun da Kolombiyalı golcü ile F.Bahçe'ye transferi konusunda görüştükleri ortaya çıktı. 26 yaşındaki forvetin değeri 5 milyon euro civarında.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Şampiyon Anadolu Efes! Şampiyon Anadolu Efes!
Fenerbahçe'den 3 yıllık anlaşma! Fenerbahçe'den 3 yıllık anlaşma!
F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör