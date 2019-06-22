22 Haziran 2019, Cumartesi
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Comolli, Borja için görüştü
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Comolli'nin menajer Pachon ile Palmeiras'ın forvet Miguel Borja için görüştüğü ortaya çıktı.
Borja'yı F.Bahçe'ye eski yıldızları Deivid ve Edu'nun önerdiği ayrıca iki oyuncunun da Kolombiyalı golcü ile F.Bahçe'ye transferi konusunda görüştükleri ortaya çıktı. 26 yaşındaki forvetin değeri 5 milyon euro civarında.
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