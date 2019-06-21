21 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 Giriş Tarihi: 21.06.2019

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi katılım belgesinin kulübe ulaştığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada " Şampiyonlar Ligi'ne resmi katılım belgesi kulübümüze ulaşmıştır" denildi.

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