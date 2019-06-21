21 Haziran 2019, Cuma
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Transferde son dakika: Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!
Giriş Tarihi: 21.06.2019
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-lacivertli kulüp Kolarov'dan sonra bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan, İstanbul'a geleceğini gösteren bir paylaşım yaptı.
Werder Bremen'le olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 31 yaşındaki Kruse, kariyerinde Almanya dışında top koşturmadı. Golcü oyuncu geride bıraktığımız sezon ligde çıktığı 36 maçta 12 gol atarken 14 de asist yapma başarısı gösterdi.
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