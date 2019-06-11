11 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Kadro UEFA’ya bağlı

Kadro UEFA’ya bağlı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.06.2019

Başkan , dergisindeki yazıda, yapılacak transferlerde Yargı Dairesi’nden çıkacak kararın belirleyici olacağını ifade etti.

Başkanı , Fenerbahçe dergisindeki yazısında transferlerin vereceği karara bağlı olduğunu belirtti. "UEFA 'nin verdiği kararda UEFA müsabakalarından men edilmememiz tavsiyesi verilmiştir" diyen başkan, "Umuyoruz ki UEFA Yargı Dairesi de dosyamızı İnceleme Dairesi'nin verdiği tavsiye kararları doğrultusunda değerlendirecektir. UEFA yargı dairesinin vereceği karar, futbol A takımı kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır" ifadelerini kullandı. Koç, ayrıca "Değerli taraftarlarımızın bizlere sağladığı sonsuz destek ve aidiyetin önemi de bir kez daha anlaşılıyor" diyerek teşekkür etti.
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