11 Haziran 2019, Salı
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Kadro UEFA’ya bağlı
Giriş Tarihi: 11.06.2019
Başkan Ali Koç, Fenerbahçe dergisindeki yazıda, yapılacak transferlerde UEFA Yargı Dairesi’nden çıkacak kararın belirleyici olacağını ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe dergisindeki yazısında transferlerin UEFA yargı dairesinin vereceği karara bağlı olduğunu belirtti. "UEFA İnceleme Dairesi'nin verdiği kararda UEFA müsabakalarından men edilmememiz tavsiyesi verilmiştir" diyen başkan, "Umuyoruz ki UEFA Yargı Dairesi de dosyamızı İnceleme Dairesi'nin verdiği tavsiye kararları doğrultusunda değerlendirecektir. UEFA yargı dairesinin vereceği karar, futbol A takımı kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır" ifadelerini kullandı. Koç, ayrıca "Değerli taraftarlarımızın bizlere sağladığı sonsuz destek ve aidiyetin önemi de bir kez daha anlaşılıyor" diyerek teşekkür etti.
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