11 Haziran 2019, Salı
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Comolli, Salomon Rondon pazarlığında
Giriş Tarihi: 11.06.2019
Forvet mevkii için Vedat Muriç ve Max Kruse'ye öncelik veren Fenerbahçe, alternatiflerle de görüşmeleri sürdürüyor.
Bu alternatiflerden biri de Salomon Rondon... Sportif direktör Damien Comolli'nin West Bromwich'teki sözleşmesi biten 29 yaşındaki santrfor konusunda menajerlik şirketi JM10 SPORT'la şartları görüştüğü bildirildi. Bonservisi olmayan Venezuelalı için imza parası üzerinde pazarlık yaptığı kaydedildi. Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Salomon Rondon anlaşılması halinde forvet adayları arasında bir numaraya yükselecek. Rondon ile daha önce oynadığı Newcastle United da yakından ilgileniyor.
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