11 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Comolli, Salomon Rondon pazarlığında

Comolli transfer pazarlığında
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.06.2019

Forvet mevkii için Vedat Muriç ve Max Kruse'ye öncelik veren , alternatiflerle de görüşmeleri sürdürüyor.

Bu alternatiflerden biri de ... Sportif direktör Damien Comolli'nin 'teki sözleşmesi biten 29 yaşındaki santrfor konusunda menajerlik şirketi JM10 SPORT'la şartları görüştüğü bildirildi. Bonservisi olmayan Venezuelalı için imza parası üzerinde pazarlık yaptığı kaydedildi. Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Salomon Rondon anlaşılması halinde forvet adayları arasında bir numaraya yükselecek. Rondon ile daha önce oynadığı da yakından ilgileniyor.
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