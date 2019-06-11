11 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Eljif için Rodri bekleniyor

Eljif için Rodri bekleniyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.06.2019

'nin en azından 15 milyon euro gelir elde etmek istediği Elif Elmas için 'in Rodri transferi bekleniyor…

Bayern ve M.City'nin istediği 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun fiyatını 60 milyon euro olarak belirleyen Atletico'nun bu satışı tamamlar tamamlamaz, F.Bahçe'ye Elif için resmi teklifini göndereceği bildirildi.

BİR İSPANYOL DAHA!

Öte yandan İspanyol basınından El Gol Digital sitesinin haberine göre Sevilla'da teknik direktörü Lopetegui'nin ilk isteği Eljif Elmas oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Eljif'i transfer listesine dahil etti. Birçok kulübün peşinde olduğu Eljif konusunda Sevilla'nın aceleci davranması gerektiği vurgulandı.

KALECİLER BEKLEMEDE

Kaleci transferi konusunda da çalışmalarını sürdüren sarı- lacivertlilerin listedeki isimlerle görüştüğü bildirildi. Bir süre önce adı geçen Buffon konusunda net gelişmeler yaşanmazken, temas kurulan bazı kalecilerin 'nın kararı nedeniyle beklemeye alındığı dile getirildi.

KRUNİC'TE RAKİP ÇOK

ile adı anılan Empoli'nin 8 numarası Rade Krunic için Milan'ın 8.5 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü. Sırp orta saha oyuncusu için devrede olan takımlar; Atalanta, , İnter, Torino, Sampdoria ve Frankfurt olarak açıklandı.
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