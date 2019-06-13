13 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye yerli yıldız! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'ye yerli yıldız! Anlaşma sağlandı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 Giriş Tarihi: 13.06.2019

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , forması giyen Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan 'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde yerli operasyonu başladı.

İlk olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, ikinci yerli transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere.

Sarı-lacivertliler, Demir Grup ile başarılı bir sezon geçiren Emre Kılınç ile prensip anlaşması sağladı.

Kariyerine Boluspor altyapısında başlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2017 yılının ara transfer döneminde 225 bin Euro bonservis bedeliyle Sivasspor'a transfer olmuştu.

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan Emre, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 32 maçta 7 gol ve 7 asist üretti.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Şeref Has hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Şeref Has hayatını kaybetti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör