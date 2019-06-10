10 Haziran 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Şener Özbayraklı, Fenerbahçe fotoğraflarını sildi!

Hesabından F.Bahçe fotoğraflarını sildi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.06.2019

, Instagram hesabında bulunan fotoğraflarının tamamını sildi.

3 sezondur formasını giydiği ile olan sözleşmesi sona eren ve gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan 'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

2015 yılında 'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında yer alan Fenerbahçeli fotoğrafların tamamını sildi.

için sağlık kontrolünden geçen ve sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Şener Özbayraklı'nın yeni sezonda Galatasaray formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şener'in sözleşmesinde garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak olan Galatasaray, +1 yıl opsiyonu milli futbolcunun maç sayısına göre devreye sokacak.

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