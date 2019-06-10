Şener Özbayraklı, Fenerbahçe fotoğraflarını sildi!

Şener Özbayraklı, Instagram hesabında bulunan Fenerbahçe fotoğraflarının tamamını sildi.

3 sezondur formasını giydiği Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Şener Özbayraklı'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında yer alan Fenerbahçeli fotoğrafların tamamını sildi.

Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen ve sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Şener Özbayraklı'nın yeni sezonda Galatasaray formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şener'in sözleşmesinde garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak olan Galatasaray, +1 yıl opsiyonu milli futbolcunun maç sayısına göre devreye sokacak.