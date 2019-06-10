10 Haziran 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

TBF'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası

TBF'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.06.2019

Türkiye Basketbol Federasyonu () Disiplin Kurulu, Beko'ya, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi ilk maçında karşısında seyircilerinin sebep olduğu 'çirkin ve kötü tezahüratlar' ve bu tezahüratların müsabakanın sıhhatini etkilemesi sebebiyle 61 bin 250 TL para cezası verdi.

'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

" Spor Kulübü'nün, 09.06.2019 tarihinde 'da oynanan - Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL Play-Off Final müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

a. Eylemin 2018-2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada dördüncü kez (T.08.03.2019-E.2019/87, T.05.04.2019-E.2019/126, T.17.05.2019-E.2019/207) gerçekleştirilmesinden dolayı 'nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 50.000.00 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b. Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde 'müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması' sureti ile üç anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 11.250.00 TL eklenmek sureti ile toplam 61.250.00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
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