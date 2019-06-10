10 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray ilk bombayı patlattı! Ryan Babel deniyordu ancak...
Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz sezon transferde geç kalındığı için eleştirilen yönetimin ilk transferi bitirdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.06.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 10:14
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