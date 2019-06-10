10 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray ilk bombayı patlattı! Ryan Babel deniyordu ancak...

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz sezon transferde geç kalındığı için eleştirilen yönetimin ilk transferi bitirdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 10:14
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Galatasaray ilk bombayı patlattı! Ryan Babel deniyordu ancak...

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da transfer harekatı başladı.

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Galatasaray ilk bombayı patlattı! Ryan Babel deniyordu ancak...

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon da boy göstereceği Avrupa arenasında başarı elde etmek istiyor.

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Galatasaray ilk bombayı patlattı! Ryan Babel deniyordu ancak...

Transfer çalışmalarını bu amaçla sürdüren Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray ilk bombayı patlattı! Ryan Babel deniyordu ancak...

İç transferde de hareketli günler geçiren ve kaptan Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların Eren Derdiyok, Muğdat Çelik, Ömer Bayram, Kostas Mitroglou, Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmaları neredeyse kesinleşti.

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Galatasaray ilk bombayı patlattı! Ryan Babel deniyordu ancak...

Kiralık sözleşmeleri sona eren Badou Ndiaye ile yola devam etmeyecek olan Cimbom'da Henry Onyekuru için tüm şartlar zorlanacak.

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