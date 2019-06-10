Galatasaray ilk bombayı patlattı! Ryan Babel deniyordu ancak...

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz sezon transferde geç kalındığı için eleştirilen yönetimin ilk transferi bitirdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 10:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





