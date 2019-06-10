10 Haziran 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de UEFA bekleyişi

Fenerbahçe'de UEFA bekleyişi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.06.2019

Sarı-lacivertli yönetim, transferde resmi hamleler için ’nden çıkacak kararı bekliyor.

bir yandan çalışmalarını sürdürürken bir yandan da 'da çıkacak kararı bekliyor. Sarı-lacivertliler, 2016 yılında imzalanan FFP anlaşmasının şartlarını yerine getirmediği için Kulüp Finansal Kontrol 'ne sevk edilmişti. UEFA'nın kararını bu ay içinde vermesi bekleniyor. En güçlü olasılık 'transfer kısıtlamasının' devam etmesi... Yönetim şu ana kadar birçok oyuncu ile görüştü. Bazıları ile prensip anlaşması sağlandı. Ancak UEFA'nın kararına etki edebileceği için imzalar geciktiriliyor. Çıkacak karara göre transferler resmiyete dökülecek. Kadroya başta forvet olmak üzere en az 6-7 takviye yapılması bekleniyor.
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