28 Mayıs 2019, Salı
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Fenerbahçe'de bombalar patlıyor! İşte 2020 model Fenerbahçe...
Geçtiğimiz sezonu kötü geçiren Fenerbahçe, aldığı galibiyetlerle ligi 6. sırada bitirmeyi başardı. Ligin bitimiyle çalışmalarına ara vermeden başlayan sarı lacivertli ekip sil baştan bir kadro yapılandırmasının içine girmek üzere... Tarihin en kötü dönemini geçiren sarı lacivertliler bu kez ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal ile yaptığı görüşmelerin ardından transfer listesini hazırladı. Başkan Ali Koç ve Ersun Yanal'ın onay verdiği liste sonrası Fenerbahçe'nin yeni sezondaki kadrosu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 28.05.2019 18:25 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 18:27
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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti
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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti
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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti
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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti
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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti
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