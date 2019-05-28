28 Mayıs 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de bombalar patlıyor! İşte 2020 model Fenerbahçe...

Geçtiğimiz sezonu kötü geçiren Fenerbahçe, aldığı galibiyetlerle ligi 6. sırada bitirmeyi başardı. Ligin bitimiyle çalışmalarına ara vermeden başlayan sarı lacivertli ekip sil baştan bir kadro yapılandırmasının içine girmek üzere... Tarihin en kötü dönemini geçiren sarı lacivertliler bu kez ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal ile yaptığı görüşmelerin ardından transfer listesini hazırladı. Başkan Ali Koç ve Ersun Yanal'ın onay verdiği liste sonrası Fenerbahçe'nin yeni sezondaki kadrosu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.05.2019 18:25 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 18:27
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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti
Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti

Fenerbahçe son dakika transfer haberiyle taraftarlarını mutlu etti. Çıkan Edin Dzeko haberleri sonrası menajeri Mirsad Türkcan, "Şun böyle bir şey yok" açıklamasını yaptı. Yapılan açıklama sonrası sarı lacivertlilerin transfer listesi basına sızdı. İşte Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu.

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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti
Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti

Ali Koç'un başkanlığında ilk sezonuna çıkan Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunu geçirdi. Oynadığı futbol ile eleştiri oklarını üzerine çeken sarı lacivertliler son haftalarda aldığı galibiyetlerle Süper Lig'i 6. sırada bitirdi.

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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti
Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti

Bir sezon daha Avrupa'dan uzak kalan Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı hatalar lig boyunca karşılarına çıkmıştı. Bu kez aynı hataları yapmak istemeyen sarı lacivertli yönetim transfer çalışmalarında Yanal'ın da fikrini aldı. Ersun Yanal ile görüşen yönetim ekibi transfer listesini oluşturdu.

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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti
Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti

Kalecisinden orta sahasına, hücum oyuncularından golcülerine kadar sıkıntılı bir yılı geride bırakan Fenerbahçe, isime değil kaliteye bakmaya karar verdi. Ayew ve Slimani gibi isimlerin değil gol atmak isabetli şut atmakta zorlandığı sezonun ardından adeta yönetimin aklı başına geldi.

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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti
Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu dikkat çekti

Sadece hücum hattına 1 ya da 2 tanınmış isim araya Fenerbahçe, listeyi hazırladı. Kesinlkle bir kaleci ve golcü alınmasını isteyen Ersun Yanal, önerilerini yönetime iletti.

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