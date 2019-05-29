Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maç sonucu: 92-59

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Türk Telekom'u 92-59 mağlup ederek seriyi de 2-1 kazandı ve yarı finalde TOFAŞ'ın rakibi oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom'u konuk etti.

Takımların iç saha maçlarını kazanmayı başardığı seride 1-1'lik eşitlik bulunuyordu.

İki takımın da hücumda etkili başladığı maçın ilk çeyreği 22-17'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekip ikinci çeyrekte 24-14'lük skoru yakalayarak farkı açmayı başardı ve ilk yarıyı 46-31 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde hücumda sıkıntı yaşamasına rağmen Fenerbahçe, son bölümde farkı açmayı başardı ve final periyoduna 63-44 önde giren taraf oldu.

Kalinic ile Türk Telekom oyuncuları arasında gerginlik

Maçın son çeyreğinde farkı artıran Fenerbahçe, 4:45 kala skoru 81-46'ya getirirken Nikola Kalinic'in ilk maçta Gabriel'in yaptığı hareketi yapması sonucunda saha karıştı. Türk Telekom oyuncuları Gabriel ve Redding, Fenerbahçe benchine doğru hareketlendiler. Olaylar yatıştırıldıktan sonra hakemler Türk Telekom benchini, Reggie Redding ve Nikola Kalinic'i teknik faul ile cezalandırıldılar.

Farkı açan Fenerbahçe, karşılaşmadan da 92-59'luk skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, seriyi 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırarak TOFAŞ'ın rakibi oldu.