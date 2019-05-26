Fenerbahçe UEFA'dan alabileceği cezaları açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, 57.5 milyon Euro denk hesap açığı sebebiyle UEFA'dan alabileceği cezalar ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Fenerbahçe, 57.5 milyon Euro denk hesap açığı sebebiyle alabileceği cezaları açıkladı.



Fenerbahçe'nin konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:



"UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu'ndan (CFCB-Club Financial Control Body) 24.05.2019 akşamı tarafımıza ulaşan yazıda, 2016 Mayıs ayında imzalanan Uzlaşma Anlaşması'na (Settlment Agreement) uyulmadığı dikkate alınarak, dosyamızın Kulüp Mali Kontrol Kurulu Karar/Yargılama Dairesine (Adjudicatory Chamber) sevkedilmesine karar verildiği bildirilmiştir.



2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre; 2017/18 sezonu finansal sonuçlarında azami denk hesap açığı taahhüdümüz 10 milyon Euro olarak belirlenmiş, denk hesap açığımızın 20 milyon Euro'yu aşması durumunda ise Yargı Dairesi'ne sevk edileceğimiz belirtilmişti. 2017/18 sezonu için denk hesap açığı beklenmedik kur ve faiz oranlarındaki artışın da etkisiyle 57.5 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.



Kulübümüzün Yargı Dairesine sevk yazısında tavsiye edilen disiplin yaptırımları aşağıdaki gibidir.



- a) UEFA gelirlerinden 2.5 milyon Euro kesinti yapılması,



- b) Gelecek 2 sezonda(2019/20 ve 2020/21) UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncu tescilinin yasaklanması,



- c) Gelecek 2 sezona (2019/20 ve 2020/21) katılım (UEFA müsabakaları) A Listesine yazılabilecek oyuncu sayısının 23 olarak kısıtlanması



Yukarıda belirtilen UEFA gelirlerinden 2.5 mn EUR kesinti tutarı, aşağıdaki hususların tamamının yerine getirilmesi halinde düşürülebilecektir.



- Finansal kurumlarla borç yapılandırma planında anlaşılması ve Haziran 2019'da ilgili taraflarca imzalanması ve,



- TFF'nin yeni finansal kontrol düzenlemelerinde Kulübün Haziran 2019'da anlaşma sağlaması ve 2019/20 sezonunda uygulanması



Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."​