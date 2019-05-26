26 Mayıs 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe UEFA'dan alabileceği cezaları açıkladı!

F.Bahçe UEFA'dan alabileceği cezaları açıkladı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 Giriş Tarihi: 26.05.2019

Kulübü, 57.5 milyon Euro denk hesap açığı sebebiyle 'dan alabileceği cezalar ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

, 57.5 milyon Euro denk hesap açığı sebebiyle alabileceği cezaları açıkladı.

Fenerbahçe'nin konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

" 'ndan (CFCB-Club Financial Control Body) 24.05.2019 akşamı tarafımıza ulaşan yazıda, 2016 Mayıs ayında imzalanan Uzlaşma Anlaşması'na (Settlment Agreement) uyulmadığı dikkate alınarak, dosyamızın Kulüp Mali Kontrol Kurulu Karar/Yargılama Dairesine (Adjudicatory Chamber) sevkedilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre; 2017/18 sezonu finansal sonuçlarında azami denk hesap açığı taahhüdümüz 10 milyon Euro olarak belirlenmiş, denk hesap açığımızın 20 milyon Euro'yu aşması durumunda ise 'ne sevk edileceğimiz belirtilmişti. 2017/18 sezonu için denk hesap açığı beklenmedik kur ve faiz oranlarındaki artışın da etkisiyle 57.5 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.

Kulübümüzün Yargı Dairesine sevk yazısında tavsiye edilen disiplin yaptırımları aşağıdaki gibidir.

- a) UEFA gelirlerinden 2.5 milyon Euro kesinti yapılması,

- b) Gelecek 2 sezonda(2019/20 ve 2020/21) UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncu tescilinin yasaklanması,

- c) Gelecek 2 sezona (2019/20 ve 2020/21) katılım (UEFA müsabakaları) A Listesine yazılabilecek oyuncu sayısının 23 olarak kısıtlanması

Yukarıda belirtilen UEFA gelirlerinden 2.5 mn kesinti tutarı, aşağıdaki hususların tamamının yerine getirilmesi halinde düşürülebilecektir.

- Finansal kurumlarla borç yapılandırma planında anlaşılması ve Haziran 2019'da ilgili taraflarca imzalanması ve,

- 'nin yeni finansal kontrol düzenlemelerinde Kulübün Haziran 2019'da anlaşma sağlaması ve 2019/20 sezonunda uygulanması

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."​

Fenerbahçe'den UEFA açıklaması

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçeli oyuncudan veda paylaşımı! F.Bahçeli oyuncudan veda paylaşımı!
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! Yanal'dan sürpriz tercihler F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! Yanal'dan sürpriz tercihler
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıkladı F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör